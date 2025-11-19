Czwórka bohaterów na pierwszym zdjęciu z planu "Jumanji 3" 0

Zaledwie parę dni temu informowaliśmy o planowanym rozpoczęciu prac na planie Jumanji 3, a już dziś mamy dla Was pierwsze oficjalne zdjęcie z planu sequela. Na opublikowanej fotografii widzimy całą czwórkę głównych bohaterów.

Wczytywanie... kadr z filmu "Jumanji: Przygoda w dżungli"

Są oni postaciami z gry i znajdują się na tle współczesnej metropolii. To dość zaskakujące otoczenie dla avatarów. Czyżby przenikną one do naszego świata? Co się wtedy stanie z wcielającymi się w nich ludźmi? Odpowiedzi na wszystkie te pytania pewnie jeszcze przez długi czas pozostaną tajemnicą.

Zdjęcie zapowiada powrót Dwayne'a Johnsona jako dr Xandera "Smoldera" Bravestone’a, Jacka Blacka jako profesora Sheldona "Shelly" Oberona, Kevina Harta jako Franklina "Mouse" Finbara oraz Karen Gillan jako Ruby Roundhouse. Obsadę uzupełniają także ponownie Nick Jonas jako Jefferson "Seaplane" McDonough, Danny DeVito jako Edward "Eddie" Gilpin, Lamorne Morris jako Heater Repair, Marin Hinkle jako Janice Gilpin, Bebe Neuwirth jako Nora Shepherd oraz Rhys Darby jako Nigel Billingsley. Nowi członkowie obsady to Brittany O'Grady, Burn Gorman, Dan Hildebrand i Jack Jewkes.

Oczekuje się, powróci czwórka nastolatków grających nastoletnie wersje głównych bohaterów. Wśród nich są Alex Wolff jako Spencer Gilpin, Morgan Turner jako Martha Kaply, Ser'Darius Blain jako Anthony "Fridge" Johnson oraz Madison Iseman jako Bethany Walker. Awkwafina prawdopodobnie powróci także jako Ming Fleetfoot. Te angaże nie zostały jednak jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Jake Kasdan, który wyreżyserował dwa poprzednie filmy z nowej serii Jumanji, reżyseruje trójkę na podstawie scenariusza, który współtworzył z Jeffem Pinknerem i Scottem Rosenbergiem.

Jumanji 3 ma mieć datę premiery w okolicach przyszłorocznego Bożego Narodzenia.

Źrodło: instagram.com/jumanjimovie