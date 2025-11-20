HBO daje zielone światło dwóm serialom ze świata "Gry o tron" 0

Świat Gry o tron ciągle żyje i zapowiada się na to, że nie zamierza wcale umierać. HBO przedłużyło na kolejne sezony swoje dwie produkcje z tego uniwersum – Rycerz Siedmiu Królestw i Ród Smoka. Wieści te potwierdził Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Nowym Jorku.

Serial dramatyczny Rycerz Siedmiu Królestw został przedłużony na drugi sezon, jeszcze przed premierą pierwszego, która to zaplanowana jest na 19 stycznia 2026 roku. Wiadomo już, że drugi sezon zadebiutuje w 2027 roku.

Akcja tej produkcji rozgrywa się na sto lat przed wydarzeniami z Gry o tron. Serial pokazuje przygodę dwóch niezwykłych towarzyszy – młodego, naiwnego, lecz odważnego rycerza Duncana oraz jego młodego giermka, Egga. Wędrując po Westeros w epoce spokoju i niepewności, bohaterowie napotkają groźnych przeciwników, intrygi i niebezpieczne wybory, które ukształtują przyszłość całego królestwa.

Zaś premiera trzeciego sezonu Rodu Smoka została zaplanowana na lato 2026 roku. HBO już ogłosiło, że powstanie czwarty sezon produkcji, który zadebiutuje w 2028 roku.

Ród Smoka to serial, którego akcja rozgrywa się 200 lat przed wydarzeniami z Gry o tron. Opowiada on fascynującą historię rodu Targaryenów.

