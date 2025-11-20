HBO potwierdza drugi sezon serialu HBO Original "Grupa zadaniowa" 0

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Nowym Jorku Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO ogłosił, że serial dramatyczny HBO Original Grupa zadaniowa, z udziałem laureata nagrody Emmy Marka Ruffalo, powróci z drugim sezonem.

Serial Grupa zadaniowa, autorstwa Brada Ingelsby’ego zdobył szerokie uznanie dzięki porywającej fabule, reżyserii i znakomitym kreacjom aktorskim całej obsady. Pierwszy sezon serialu znalazł się wśród trzech najszybciej zyskujących popularność debiutanckich produkcji HBO. To w dużej mierze wpłynęło na decyzję HBO o daniu serialowi drugiego sezonu, pomimo iż obraz ten z założenia miał być mini serialem, a więc jego kontynuacja na etapie realizacji pierwszej serii nie była w żaden sposób planowana.

Akcja pierwszego sezonu serialu rozgrywa się na przedmieściach Filadelfii, zamieszkałych przez klasę robotniczą. Agent FBI (Mark Ruffalo) staje na czele grupy zadaniowej, której celem jest położenie kresu serii brutalnych napadów, prowadzonych przez z pozoru niewinnego ojca rodziny (Tom Pelphrey).

Twórcą, scenarzystą, showrunnerem oraz producentem wykonawczym serialu jest Brad Ingelsby. Reżyserami oraz producentami wykonawczymi serii są Jeremiah Zagar oraz Salli Richardson-Whitfield.

Data premiery 2. sezony Grupy zadaniowej nie została jeszcze podana, nawet ta przybliżona.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl