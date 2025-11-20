"Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek" z pierwszym zwiastunem 0

Lionsgate prezentuje pierwszy materiał wideo promujący film Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek. Akcja filmu rozgrywa się w świecie Panem, pełne 24 lata przed wydarzeniami z Igrzysk śmierci, rozpoczynając się rankiem w dniu losowania 50. Głodowych Igrzysk.

Wczytywanie... kadr z filmu "Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek"

Materiał wideo rozpoczyna się od młodego Plutarcha Heavensbee (w tej roli Jesse Plemons) z Dystryktu 12, gdzie rejestruje on losowanie trybutów. Tam spotyka 16-letniego Haymitcha Abernathy’ego (Joseph Zada), trybuta z Dystryktu 12, który bierze udział w 50. Igrzyskach Śmierci. Haymitch pewnego dnia zostanie mentorem Katniss Everdeen, gdy ta przygotowywać się będzie do 74. Igrzysk Śmierci.

Inni członkowie obsady to m.in. McKenna Grace jako Maysilee Donner, Whitney Peak jako Lenore Dove Baird, Kelvin Harrison Jr. jako Beetee Latier, Maya Hawke jako Wiress, Ben Wang jako Wyatt Callow, Elle Fanning jako Effie Trinket, Kieran Culkin jako Caesar Flickerman, Lili Taylor jako Mags Flanagan, Billy Porter jako Magno Stift, Glenn Close jako Drusilla Sickle oraz Ralph Fiennes jako prezydent Coriolanus Snow.

Francis Lawrence reżyseruje na podstawie scenariusza Billy'ego Raya, opartego na powieści Suzanne Collins. Nina Jacobson i Brad Simpson są producentami.

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek wejdzie do kin 20 listopada 2026 roku.

Źrodło: Lionsgate