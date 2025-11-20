Nowa animacja Pixara - poznajcie "Hopniętych" 0

Pixar to doskonałe studio animacji mające na swoim koncie m.in. takie serie jak W głowie się nie mieści, Auta czy Iniemamocni. Obecnie na swoją premierę czeka kolejny świetnie zapowiadający się film animowany Hopnięci. W sieci zadebiutował pełny zwiastun tej produkcji.

W filmie grupa naukowców wynajduje sposób, by ludzkie mózgi mogły zamieszkiwać mechaniczne ciała. Kochająca zwierzęta Mabel Tanaka wykorzystuje technologię, by ucieleśnić realistycznego robotycznego bobra i udaremnić plan firmy budowlanej mającej na celu zniszczenie lokalnego siedliska zwierząt.

W oryginale głosu animowanym bohaterom udzielają m.in. Meryl Streep, Dave Franco, Piper Curda jako Mabel, Bobby Moynihan jako bóbr o imieniu King George, Jon Hamm jako chciwy burmistrz Jerry, Kathy Najimy, Steve Purcell i Tom Law. Hopniętych napisał i wyreżyserował Daniel Chong. Jest to koprodukcja Pixara i Disney’a.

Hopnięci wejdą do kin 6 marca 2026 roku. Jest to także polska data premiery animacji.

Źrodło: Pixar, Dark Horizons