Reżyser i współscenarzysta Christophe Gans, po wspaniałej adaptacji z 2006 roku, powraca z nową odsłoną "Silent Hill". Powrót do Silent Hill bezpośrednio bazuje na najbardziej uznanej grze z serii – "Silent Hill 2". W sieci zadebiutował pełny zwiastun horroru. Znajdziecie go poniżej.

Tajemniczy list wzywa Jamesa do spowitego mgłą miasta Silent Hill, gdzie załamany mężczyzna poszukuje swojej utraconej miłości. Niegdyś piękne miasto, nieznane zło przemieniło w coś mrocznego i przerażającego. James spotyka na swojej drodze przerażające postacie, zarówno znajome, jak i nowe, a także zaczyna kwestionować swoje zdrowie psychiczne. Czy uda mu się na tyle długo pozostać świadomym, aby uratować utraconą miłość?

W zwiastunie oprócz Jamesa pojawia się także Evie Templeton jako Laura, osierocona dziewczynka, która poprowadzi mężczyznę przez Silent Hill. Jest też ukochana Jamesa – Mary, w którą wciela się Hannah Emily Anderson oraz Eddie Dombrowski – w tej roli Pearse Egan. Ze stworów dostrzec możemy Piramidogłowego, Pielęgniarki oraz Pełzające stwory. Zaprezentowany materiał daje nam potwierdzenie, że film jak zapowiadano będzie wierną adaptacją, choć nie zabraknie nowych potworów.

Powrót do Silent Hill wejdzie do kin 23 stycznia 2026 roku.

