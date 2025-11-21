Zakrwawiony Aaron Taylor-Johnson na zdjęciach z planu "Werwulfa" Roberta Eggersa 0

Na terenie Wielkiej Brytanii cały czas trwają zdjęcia do najmroczniejszego filmu w karierze reżysera Nosferatu i Lighthouse – Werwulf. Obraz ten to średniowieczny horror o wilkołakach. W sieci pojawiły się zdjęcia z planu, na których widać Aarona Taylora-Johnsona.

Aktor widoczny jest z zakrwawioną, gołą klatką piersiową i długimi włosami. Na jednym ze zdjęć zdaje się opuszczać w pośpiechu średniowieczną chatę.

Szczegóły fabularne nowego filmu Eggersa pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że akcja Werwulfa rozgrywa się w Anglii w XIII wieku. Film podobno zawierać będzie dialogi zgodne z epoką. Będzie też posiadał tłumaczenia i adnotacje, ponieważ w dialogach używa się staroangielskiego.

Film pierwotnie planowano kręcić w czerni i bieli, ale ostatecznie Eggers z tego zrezygnował. Scenariusz z reżyserem współtworzył Sjón, islandzki poeta i współautor scenariusza do filmu Wiking. Obsadę uzupełniają Ralph Ineson, Willem Dafoe i Lily-Rose Depp. Wszyscy oprócz Inesona pojawili się w poprzednim filmie reżysera – Nosferatu.

Werwulf ma trafić do kin 25 grudnia 2026 roku.

Tegoroczne Nosferatu stało się dotąd najbardziej dochodowym filmem reżysera, zarabiając 156,3 miliona dolarów przy budżecie 50 milionów.

Źrodło: X, Dark Horizons