Neal H. Moritz zapowiada nowy film o Wojowniczych Żółwiach Ninja

Jak donoszą zagraniczne media doświadczony producent Neal H. Moritz prowadzi rozmowy w celu ponownego uruchomienia "Wojowniczych Żółwi Ninja" w Paramount Pictures. W planach jest pełnometrażowy film aktorski.

Wczytywanie... kadr z filmu "Wojownicze Żółwie Ninja: Wyjście z cienia"

O planowanym projekcie na razie nic nie wiemy. Jest on w bardzo wstępnej fazie rozwoju. Jeśli dojdzie do jego realizacji to jednym z producentów będzie także Toby Ascher.

Wszystko to jest efektem przejęcia Paramount przez Skydance. Nowi właściciele chcą zmian. Jednym z pierwszych ich efektów jest skasowanie animowanego serialu Opowieści o Wojowniczych Żółwiach Ninja po emisji jednego sezonu. Powodem było to, że "to nie jest wizja, jakiej chcą właściciele".

Skasowany jeszcze w fazie preprodukcji został też zapowiedziany film Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Obecnie pomysł na niego odłożono na półkę. Czy kiedykolwiek ktoś do niego wróci? Nie wiadomo. Film miał być ekranizacją komiksu "The Last Ronin" i powstać z myślą o kategorii R.

Zmiany nie nastąpiły na szczeście jeśli chodzi o animowany sequel pełnometrażowego filmu z 2023 roku – Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos. Prace nad kontynuacją trwają, a jej premiera zaplanowana jest na 17 września 2027 roku.

