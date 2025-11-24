Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Udo Kier nie żyje. Odszedł jeden z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych aktorów w historii 1

Legendarny niemiecki aktor i ikona kina – Udo Kier – zmarł w wieku 81 lat. Informację potwierdził jego partner, Delbert McBride. Na ten moment nie podano przyczyny śmierci.

Udo Kier, urodzony w Kolonii, mieszkający w Palm Springs, był aktorem absolutnie nie do podrobienia, dzięki swojemu charakterystyczne wyglądowi i sposobie grania. W ciągu blisko sześciu dekad zbudował filmografię liczącą ponad 220 ról.

Po pierwszych rolach w niemieckich produkcjach, takich jak Znak diabła, udało mu się zaistnieć na międzynarodowej scenie dzięki Andy'emu Warholowi i filmom Ciało dla Frankensteina (1973) oraz Krew dla Draculi (1974). Później pojawił się u legendarnych twórców takich, jak Dario Argento, Rainer Werner Fassbinder czy przede wszystkim Lars von Trier.

Poza tym zagrał między innymi w takich filmach, jak Ace Ventura: Psi detektyw, Johnny Mnemonic, Żyleta, Armageddon, Blade, Cień wampira, Grindhouse, Iron Sky, Brawl in Cell Block 99, Krew na betonie, i jego ostatni film, Tajny agent.

Z której roli zapamiętacie najbardziej tego aktora?

Źrodło: Variety