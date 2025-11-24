Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Scenarzystka "Naruto" o wyzwaniu adaptacji szalonego anime 0

Tasha Huo odniosła się do prac nad aktorską adaptacją Naruto, nad którą współpracuje z Destinem Danielem Crettonem.

Projekt, zapowiedziany pierwotnie w 2015 roku, przez lata tkwił w zawieszeniu. Dopiero angaż Crettona w 2023 roku ożywił produkcję. Reżyser Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni wspólnie z Huo ukończył scenariusz w sierpniu 2024 roku, jednak od tamtej pory Cretton zajmuje się zdjęciami do Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Po premierze filmu w lipcu przyszłego roku ma zdecydować, czy w pierwszej kolejności wróci do kontynuacji Shang-Chi, czy do Naruto.

W rozmowie z "Nexus Point News" Huo opowiedziała o kluczowym wyzwaniu, jakie niesie ze sobą adaptacja kultowej marki:

W przypadku Naruto chodziło o uziemienie historii, o to, aby była wiarygodna w świecie filmu aktorskiego. Oryginał jest niezwykle dynamiczny i pełen elementów, które działają świetnie w mandze i anime, ale przeniesienie ich do formy live-action wymaga innego podejścia. Prawdziwi aktorzy muszą wypowiadać te kwestie i prowadzić fabułę tak, aby widz wierzył w zasady świata.

Za produkcję filmu odpowiadają Jeyun Munford, Jeremy Latcham, Avi Arad, Ari Arad oraz Emmy Yu. "Naruto" opowiada historię Naruto Uzumakiego, młodego adepta ninja dążącego do zostania Hokage, przywódcą i obrońcą swojej wioski.

Manga Masashiego Kishimoto, publikowana w latach 1999–2014, pozostaje jednym z najpopularniejszych japońskich IP na świecie, z ponad 250 milionami sprzedanych egzemplarzy i licznymi adaptacjami telewizyjnymi, growymi oraz merchandisingowymi.

Źrodło: darkhorizons.com