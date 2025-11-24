Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Wicked: Na dobre" z imponującym otwarciem. Druga część serii dominuje box office 0

Druga odsłona Wicked rozpoczęła się od spektakularnego wyniku na światowych rynkach. Film zanotował 150 mln dolarów przychodu w Stanach Zjednoczonych oraz 226 mln dolarów globalnie, wyraźnie przewyższając start pierwszej części (112 mln/164 mln). To jedno z najważniejszych tegorocznych otwarć, które potwierdza siłę marki oraz skuteczną kampanię marketingową.

Produkcja pobiła szereg rekordów, stając się największym otwarciem adaptacji musicalu z Broadwayu, najlepszym listopadowym debiutem dla musicalu, a także przynosząc rekordowe otwarcia dla dwóch głównych aktorek oraz reżysera. W skali wytwórni Universal to drugie największe otwarcie w historii, a w szerszym ujęciu, drugie największe otwarcie 2025 roku, drugie największe otwarcie przed weekendem Thanksgiving, a także trzecie największe otwarcie filmowego musicalu i filmu premierującego w listopadzie.

Mimo mieszanych recenzji krytyków, odbiór widzów pozostaje bardzo mocny. Film zdobył ocenę CinemaScore A, a towarzyszące mu badania satysfakcji widowni wskazują na wysokie zadowolenie. Połączenie dużej skali produkcji, popularności obsady i szerokiej dostępności seansów – w tym IMAX -wyraźnie napędziło frekwencję w weekend otwarcia.

Pozostałe premiery i filmy obecne w repertuarze nie były w stanie nawiązać realnej konkurencji. Iluzja 3 odnotowała 57-procentowy spadek, uzyskując 9,1 mln dolarów i spadając na drugie miejsce. Kolejne pozycje zajęły: Predator: Strefa zagrożenia (6,25 mln), Uciekinier (5,8 mln) oraz Rodzina do wynajęcia (3,3 mln). Nowość Sisu: droga do zemsty uplasowała się szóstym miejscu z wynikiem 2,6 mln dolarów.

Źrodło: Variety