Zwiastun filmu "Dziki" - to pierwsza polska produkcja fabularna pokazywana w IMAX

Polskie kino wkracza w nową erę! Dziki, najnowsze dzieło Macieja Kawulskiego, twórcy takich hitów jak Akademia Pana Kleksa czy Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa, zapisuje się w historii polskiej kinematografii jako pierwszy długometrażowy film fabularny prezentowany w IMAX. To przełomowe wydarzenie, które przenosi widzów w sam środek epickiej opowieści z niespotykaną dotąd immersją i jakością. Next Film prezentuje nową zapowiedź tego polskiego dzieła osadzonego w XVII wieku.

Dziki to kamień milowy w polskiej kinematografii – pierwszy film w Polsce zrealizowany legendarną kamerą ARRI ALEXA 65 w wielkim formacie, co gwarantuje widzom niezrównane doświadczenie wizualne.mWielki format to nie tylko technologia, to filozofia tworzenia kina, która stawia na autentyczność. Pozwala na pełne zanurzenie widza w świecie przedstawionym, czyniąc go niemal uczestnikiem wydarzeń. Wielki format w filmie Dziki pozwolił na uchwycenie każdego detalu z zapierającą dech w piersiach precyzją, od majestatycznych krajobrazów po subtelne niuanse emocji na twarzach bohaterów, tworząc obraz o niezrównanej głębi i realizmie.

Historia Dzikiego przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią – w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik – wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.

W roli głównej występuje Tomasz Włosok. Do obsady dołączają m.in.: Leszek Lichota, Agata Buzek, Zofia Jastrzębska oraz debiutująca Angelika Włoch.

Sprzedaż biletów na pokazy przedpremierowe IMAX rozpocznie się 28 listopada. Dziki przedpremierowo pokazywany będzie w kinach IMAX od 12 do 18 grudnia tego roku. Pełna premiera filmu zaplanowana jest zaś na 1 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Next Film