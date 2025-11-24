Demogorgony atakują w finalnym zwiastunie 5. sezonu "Stranger Things" 0

Netflix udostępnił ostatni zwiastun nadchodzącego piątego sezonu Stranger Things. Materiał jest zapowiedzią części pierwszej, która zadebiutuje już 27 listopada.

Wczytywanie... kadr z serialu "Stranger Things"

27 listopada na Netflix pojawią się cztery odcinki finałowego sezonu. Następnie na część drugą składającą się z trzech epizodów poczekamy do 26 grudnia, aby 1 stycznia 2026 roku obejrzeć wielki finał.

Wideo zapowiada szalony plan, który Mike, Dustin, Lucas i Will stworzyli, by wreszcie pokonać Vecnę raz na zawsze. Daje też fanom wgląd w współprace, które pojawią się w części pierwszej, w tym ponowne partnerstwo Dustina ze Stevem oraz Robin współpracującą z Murrayem po raz pierwszy. Zwiastun podkreśla też pełne napięcia wyzwania, z jakimi będą się mierzyć nasi bohaterowie w pierwszych czterech odcinkach ostatniego sezonu.

Jaka jest fabuła 5. sezonu?

Jesień 1987 roku. Hawkins zostaje naznaczone i odcięte od świata przez otwarcie Szczelin, a naszych bohaterów łączy jeden cel: odnaleźć i zabić Vecnę. Ale on zniknął, jego miejsce pobytu i plany są nieznane. Komplikując ich misję, rząd wprowadził kwarantannę wojskową i zintensyfikował polowanie na Jedenastkę, zmuszając ją do ukrywania się. W miarę jak zbliża się rocznica zaginięcia Willa, pojawia się też ciężki, znajomy lęk. Ostatnia bitwa nadchodzi, a wraz z nią ciemność potężniejsza i bardziej śmiercionośna niż wszystko, z czym mierzyli się wcześniej. By zakończyć ten koszmar, będą potrzebować, by wszyscy, cała drużyna, połączyli siły, ten jeden, ostatni raz.

W piątym sezonie Stranger Things występują Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Sadie Sink, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono i Brett Gelman. W serialu powracają także członkowie obsady czwartego sezonu: Jamie Campbell Bower jako Vecna/One/Henry Creel oraz Amybeth McNulty jako Vickie. Dołączają do nich nowi: Linda Hamilton jako dr Kay, Nell Fisher jako Holly Wheeler, Jake Connelly jako Derek Turnbow oraz Alex Breaux jako porucznik Akers.

Źrodło: Netflix