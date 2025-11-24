Lily-Rose Depp nie do poznania na nowych zdjęciach z planu "Werwulfa" 0

Po niedawnej serii zdjęć ukazujących Aarona Taylora-Johnsona na planie średniowiecznego, mrocznego horroru o wilkołakach Roberta Eggersa, mamy nową porcję fotografii. Tym razem na planie Werwulfa uchwycona została Lily-Rose Depp. Aktorka na prezentowanych ujęciach jest wprost nie do poznania.

Co pokazują zdjęcia z planu "Werwulfa"?

Udostępnione na portalu X zdjęcia pokazują Depp w roli biednej chłopki, która prawdopodobnie ma rozszczep wargi. Na jednym ze zdjęć można ją również zobaczyć trzymającą dziecko. Ta rola jest zupełnie inną niż postać, którą zagrała w Nosferatu, filmie będącym jej pierwszą współpracą z Eggersem. Na jednym ze zdjęć widoczny jest także Willem Dafoe. Aktor znajduje się na koniu.

Szczegóły fabularne nowego filmu Eggersa pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że akcja Werwulfa rozgrywa się w Anglii w XIII wieku. Film podobno zawierać będzie dialogi zgodne z epoką. Będzie też posiadał tłumaczenia i adnotacje, ponieważ w dialogach używa się staroangielskiego.

Film pierwotnie planowano kręcić w czerni i bieli, ale ostatecznie Eggers z tego zrezygnował. Scenariusz z reżyserem współtworzył Sjón, islandzki poeta i współautor scenariusza do filmu Wiking. Obsadę uzupełnia Ralph Ineson. Reszta angaży trzymana jest w tajemnicy.

Werwulf ma trafić do kin 25 grudnia 2026 roku.

Źrodło: X