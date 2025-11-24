"Wszystko dozwolone" od Murphy'ego z odnowieniem na 2. sezon 0

Prawniczy komediodramat Wszystko dozwolone został przez włodarzy platformy Hulu przedłużony na drugi sezon. Seria ta wywodzi się od Ryana Murphy'ego, twótcy hitowego American Horror Story.

Wczytywanie... "Wszystko dozwolone"

Wszystko dozwolone miał swoją premierę na Hulu zaledwie miesiąc temu. Na platformie Disney+ zadebiutował 4 listopada. Przedłużenie serii na drugi sezon jest dość zaskakującą decyzją, patrząc przynajmniej po recenzjach krytyków. Ci dali produkcji w większości negatywne oceny. Recenzje widzów są jednak o wiele lepsze, co przełożyło się na oglądalność serialu. Wszystko dozwolone stał się hitem oglądalności, startując na 1. miejscu listy oglądalności Hulu i stając się największą oryginalną premierą fabularnego serialu od trzech lat (na podstawie pierwszych trzech dni streamingu). Serial również na Disney+ ma bardzo dużą oglądalność.

Jaka jest fabuła serialu?

Zespół prawniczek odchodzi z męskiej firmy, by otworzyć własną kancelarię specjalizującą się w rozwodach. Bystre, zadziorne i emocjonalnie skomplikowane, mierzą się z trudnymi rozstaniami, pikantnymi sekretami i zmiennymi lojalnościami – zarówno na sali sądowej, jak i we własnych szeregach. W świecie, gdzie pieniądze mówią, a miłość to pole bitwy, te kobiety nie tylko grają w grę – one zmieniają zasady.

W rolach głównych występują Kim Kardashian jako Allura Grant i Naomi Watts jako Liberty Ronson. W obsadzie serialu znajdziemy także Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Sarah Paulson, Glenn Close, Judith Light, O-T Fagbenle i Hari Nef.

Data premiery drugiego sezonu Wszystko dozwolone nie została jeszcze ogłoszona.

Oglądaliście sezon pierwszy? Zgadzacie się z krytykami czy jednak bardziej skłaniacie się ku widzom?

Źrodło: ComingSoon