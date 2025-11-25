Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Wicked: Na dobre" - ujawniono twarz filmowej Dorotki

Wicked: Na dobre jest już w kinach i widzowie mają za sobą pierwsze emocje, dopiero teraz dostajemy coś, czego sam film konsekwentnie unikał, czyli twarz Dorothy Gale.

Aktorka Bethany Weaver wrzuciła na swoje social media serię zdjęć i krótkich nagrań z planu, dzięki czemu mamy pierwsze oficjalne spojrzenie na bohaterkę, której twarzy w samym filmie nie widzimy. Fotosy ukazują Weaver w pełnym kostiumie, w tym charakterystycznych rubinowych pantofelkach:

Wokół filmu wciąż krążą intensywne dyskusje dotyczące sposobu, w jaki opowiada on historię znaną z "Czarnoksiężnika z Krainy Oz". Część krytyków i widzów zwraca szczególną uwagę na reinterpretację Dorotki oraz innych ikonicznych postaci, która w ostatnich dniach stała się przedmiotem licznych komentarzy w mediach społecznościowych.

W międzyczasie twórca musicalowego pierwowzoru Stephen Schwartz poinformował w rozmowie z "The Ankler", że wspólnie z Winnie Holzman pracuje nad kolejnym projektem osadzonym w świecie Oz. Podkreślił przy tym, że nie będzie to bezpośrednia kontynuacja, lecz samodzielna produkcja funkcjonująca równolegle do dotychczasowych opowieści.

Tymczasem Wicked: Na dobre zadebiutował na rynku imponującym globalnym wynikiem 226 milionów dolarów, ustanawiając kilka rekordów – o czym pisaliśmy TUTAJ.

Źrodło: X