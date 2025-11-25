Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gus Van Sant prezentuje pełny zwiastun "Dead Man’s Wire" 0

Row K Entertainment zaprezentowało pełny zwiastun najnowszego filmu Gusa Van Santa, Dead Man's Wire. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Dead Man's Wire to dramat oparty na prawdziwych wydarzeniach. Produkcja opowiada o głośnym porwaniu z 1977 roku, które przykuło uwagę całych Stanów Zjednoczonych, a porywacza zmieniło w nieoczekiwanego antybohatera.

Scenariusz autorstwa Austina Kolodneya czerpie bezpośrednią inspirację z dokumentu "Dead Man’s Line" z 2018 roku. To właśnie tam po raz pierwszy przedstawiono historię Tony’ego Kiritsisa, który przywiązał broń do głowy swojego doradcy kredytowego Richarda Halla w taki sposób, że każdy ruch mógł zakończyć się śmiercią zakładnika. Kiritsis przetrzymywał Halla przez 63 godziny, a dramatyczny impas obserwowała cała Ameryka, śledząc zarówno rosnące napięcie, jak i medialny spektakl narastającej desperacji.

W filmie Bill Skarsgård wciela się w Kiritsisa, Dacre Montgomery gra Halla, a Colman Domingo pojawia się jako lokalny radiowiec Fred Temple, który przypadkowo zostaje wciągnięty w środek wydarzeń. Obsada obejmuje również Cary'ego Elwesa, Myha'lę, Jordan Claire Robbins, Daniela R. Hilla oraz Ala Pacino.

Oto zwiastun:

Premiera Dead Man's Wire w amerykańskich kinach została zaplanowana na 16 stycznia 2026 roku (9 stycznia wejdzie w ograniczonej dystrybucji).

Źrodło: Row K Entertainment