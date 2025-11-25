Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Scarlett Johansson zagra główną rolę w nowym "Egzorcyście"

Scarlett Johansson została oficjalnie ogłoszona gwiazdą nowego filmu z uniwersum Egzorcysty. Projekt powstaje dla Blumhouse i Universal Pictures pod kierownictwem Mike’a Flanagana.

Flanagan, czyli twórca takich filmów i seriali, jak Doktor Sen, Gra Geralda, Nawiedzony dom na wzgórzu czy Nocna msza, odpowiada za scenariusz, reżyserię oraz produkcję filmu. Dla studia to strategiczne przekierowanie serii po nieudanym starcie poprzedniego podejścia.

Universal w 2021 roku wydał 400 mln dolarów, aby nakręcić nową trylogię pod wodzą Davida Gordona Greena. Pierwszy film, Egzorcysta. Wyznawca, trafił do kin w 2023 roku, spotkał się z negatywnymi recenzjami i zakończył z wynikiem 137 mln dolarów, co zamknęło drogę do zaplanowanej kontynuacji. W odpowiedzi studio zrezygnowało z tamtej koncepcji i oddało pełną kreatywną kontrolę w ręce Flanagana.

Nowy projekt ma być osadzony w "uniwersum Egzorcysty", ale nie będzie rebootem, remakiem ani sequelem. Flanagan zapowiada, że chce stworzyć coś, czego w tej serii jeszcze nie było, czyli film szanujący dziedzictwo oryginału, ale pozbawiony nostalgicznej kalki. Reżyser podkreśla również, że zamierza nakręcić "najstraszniejszy film w swojej karierze".

Źrodło: The Hollywood Reporter