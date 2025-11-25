James Cameron krytykuje Netflixa i uważa, że filmy streamingowe nie powinny kwalifikować się do Oscarów 0

James Cameron ponownie zabrał głos w sprawie kondycji kina i przyszłości branży, tym razem kierując ostrą krytykę pod adresem Netflixa oraz jego ambicji oscarowych.

W rozmowie z Mattem Bellonim dla podcastu "The Town", reżyser jednoznacznie sprzeciwił się idei, aby filmy produkowane z myślą o streamingu rywalizowały o najważniejsze nagrody Akademii, chyba że zmienią model dystrybucji. Komentarz Camerona pojawił się w kontekście doniesień o poważnych planach Netflixa dotyczących przejęcia Warner Bros. Reżyser, znany jako jeden z najgorętszych orędowników tradycyjnej dystrybucji kinowej, stwierdził, że idealnym nabywcą byłby Paramount, a wejście Netflixa na ten poziom wpływu byłoby jego zdaniem katastrofą. Podkreślił również, że deklaracje platformy o utrzymaniu strategii kinowej Warnera uważa za całkowicie niewiarygodne.

Cameron nie krył oburzenia wobec minimalnych, czysto kwalifikacyjnych premier kinowych stosowanych przez Netflixa: krótkich, ograniczonych do kilkuset ekranów i trwających zaledwie kilka dni. Jego zdaniem taki model podważa sens nagród Akademii, które jak podkreślił powinny wyróżniać filmy tworzone przede wszystkim do oglądania na dużym ekranie. Wprost powiedział, że produkcje streamingowe powinny być dopuszczone do Oscarów wyłącznie wtedy, gdy będą miały co najmniej miesięczną premierę w około 2 tysiącach kin.

Wypowiedź reżysera to kolejny głos w rosnącej debacie dotyczącej wpływu Netflixa na przemysł filmowy. Platforma, mimo że od lat inwestuje w kino prestiżowe i regularnie wystawia swoje tytuły do oscarowego wyścigu, wciąż nie zdobyła nagrody za najlepszy film, mimo głośnych kampanii i wysokobudżetowych produkcji takich jak Roma, Irlandczyk, Mank, Psie pazury czy Na Zachodzie bez zmian.

Cameron nie jest jedynym twórcą krytykującym podejście Netflixa, ale jego słowa wybrzmiewają szczególnie mocno w obliczu ostatnich wypowiedzi CEO platformy Teda Sarandosa, który określił tradycyjne doświadczenie kinowe mianem przestarzałego i stwierdził, że Netflix ratuje Hollywood. W branży panuje powszechne przekonanie, że redefinicja filmowego sukcesu dokonywana przez streamingowy gigant stanowi realne zagrożenie dla modeli dystrybucyjnych opartych na salach kinowych.

Netflix nie zamierza jednak wycofywać się z ambitnych planów oscarowych. W tegorocznym sezonie o nagrody walczyć będą m.in. Frankenstein, Sny o pociągach i Jay Kelly, choć wszystkie otrzymały ponownie bardzo ograniczoną dystrybucję kinową.

Źrodło: World of Reel