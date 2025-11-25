Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Odyseja" Christophera Nolana z pełnowymiarowymi animatronicznymi stworami 0

Pojawiły się nowe informacje dotyczące powstającej Odysei Christophera Nolana. Najnowsze doniesienia potwierdzają, że w filmie mają pojawić się pełnowymiarowe animatroniczne stworzenia, a kluczowe sekwencje, w tym te z Polifemem, realizowane są w dużej mierze przy użyciu praktycznych efektów specjalnych.

Latem, podczas zdjęć w Grecji, źródła z planu informowały już, że scena z Cyklopem powstaje z wykorzystaniem sześciometrowej, mechanicznej kukły antropomorficznej umieszczonej wewnątrz Jaskini Nestora. Zdjęcia odbywały się również na Voidokilii, jednym z najbardziej rozpoznawalnych plenerów regionu. Oczekuje się, że postprodukcja obejmie pewne cyfrowe udoskonalenia, jednak fundament przy tworzeniu stworzeń ma pozostać praktyczny.

Najważniejszą nowością jest jednak potwierdzenie, że w produkcję mocno zaangażowany był Adam Wright, specjalista od animatroniki i praktycznych efektów znany z takich projektów jak Frankenweenie, Gnijąca panna młoda Tima Burtona, Fantastyczny Pan Lis czy Legenda Ochi. Jego udział sugeruje, że film może zawierać rozbudowane, fizyczne realizacje mitologicznych istot, takich jak Polifem, Scylla czy Syreny.

Nolan wielokrotnie deklarował, że obecność realnych obiektów na planie zwiększa autentyczność i intensywność scen, a aktorom daje konkretne punkty odniesienia. Ostatnio udowodnił to w Oppenheimerze, rezygnując z CGI przy sekwencji wybuchu jądrowego na rzecz miniatur i kontrolowanych eksplozji.

Obsada filmu obejmuje Matta Damona, Charlize Theron, Anne Hathaway, Lupitę Nyong'o, Toma Hollanda, Roberta Pattinsona, Zendayę, Jona Bernthala, Benny'ego Safdiego, Elliota Page'a oraz Johna Leguizamo.

Universal zaplanował premierę Odysei na 17 lipca 2026 roku, również w formacie IMAX.

Źrodło: World of Reel