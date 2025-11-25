"Eksperyment: Odsiadka" - czy influencerzy przetrwają w prawdziwym więzieniu? Canal+ zaprasza na reality show jakiego jeszcze nie było 0

Siedmiu influencerów trafia za kratki. Bez telefonów, bez kontaktu z followersami. Z prawdziwymi więźniami w celi i autentycznymi strażnikami. Zobacz, jak uczestnicy – Gimper, Jasper, Stifler, Michał Koterski, Zygmunt Chajzer, Mini Majk i Jakub Rzeźniczak – są zmuszeni do porzucenia komfortowej codzienności, żeby poznać prawdę o samych sobie… i to czasami nieprzyjemną. Daj się porwać unikatowemu eksperymentowi i sprawdź, co odkryją bohaterowie. Premiera pierwszego sezonu tego unikatowego projektu "Eksperyment: Odsiadka" już 3 grudnia.

Wczytywanie... "Eksperyment: Odsiadka"

Kto pierwszy pęknie? Kto będzie bał się wyjść z celi? Kto jako pierwszy zyska szacunek współwięźniów, a kto będzie musiał odbyć karę już pierwszego dnia? Eksperyment: Odsiadka to rewolucyjny format, w którym influencerzy muszą przetrwać autentyczne więzienne doświadczenie. Mieszkając w prawdziwym, niedawno zamkniętym zakładzie karnym w Bartoszycach, odkryją, jak naprawdę wygląda życie za kratami i spróbują przetrwać w surowym reżimie.

Od momentu, gdy celebryci postawią stopę w nowym, przerażającym miejscu, zmierzą się z prawdziwymi więziennymi warunkami: otwartymi toaletami na środku celi, zimnymi, wspólnymi prysznicami, obrzydliwym i tanim jedzeniem oraz rewizjami osobistymi, podczas których będą musieli rozbierać się do naga. Co więcej, będą dzielić cele z byłymi skazańcami, co zmusi ich do bliskiego kontaktu z przestępcami, którzy odbyli surowe wyroki. Od morderców po więźniów ukaranych za napady na banki.

Przez cały czas nad wszystkim czuwa zespół doświadczonych strażników więziennych, którzy pracowali w najbardziej niebezpiecznych zakładach karnych w kraju, a eksperyment jest nadzorowany przez prawdziwego naczelnika więzienia.

Jak uczestnicy poradzą sobie w tych ekstremalnych warunkach? Czego dowiedzą się o sobie w trakcie tego trudnego testu? Eksperyment: Odsiadka to survivalowe reality show, jakiego jeszcze nie było.

Poniżej zwiastun tego reality oraz plakat go promujący:

Wczytywanie...

Jest to pierwszy program reality produkcji CANAL+, dlatego zależało nam, żeby odzwierciedlał wszystko to, czym chcemy, żeby charakteryzowały się nasze przyszłe produkcje: odwagę, nieszablonowość, duże nazwiska oraz unikatowe tematy, jakich jeszcze polska telewizja nie podejmowała. Myślę, że widzowie będą oglądać kolejne odcinki z zapartym tchem i niejeden raz się zaskoczą mówi Adriana Sławińska, Dyrektorka Programowa ds. filmu i serialu w CANAL+.

Premiera 3 grudnia.

Źrodło: media.pl.canalplus.com