Glen Powell bezwzględnie walczy o majątek w zwiastunie "How to Make a Killing" 0

A24 prezentuje pierwszy zwiastun nadchodzącego thrillera How to Make a Killing, którego motywem przewodnim jest zemsta i chęć posiadania tego co nie zawsze się należy. W głównej roli gwiazda Top Gun: Maverick – Glen Powell.

Wczytywanie... kadr z filmu "How to Make a Killing"

Film śledzi losy Becketa Redfellowa (w tej roli Powell), spadkobiercy wielomiliardowej fortuny, który nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć to, na co zasługuje … albo to, na co uważa, że zasługuje.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obok Powella w filmie zobaczymy także Margaret Qualley, Eda Harrisa, Jessice Henwick, Zacha Woodsa, Topher Grace, Raffa Lawa i Billa Campa. Luźno oparty na filmie Szlachectwo zobowiązuje Roberta Hamera z 1949 roku, How to Make a Killing został napisany i wyreżyserowany przez Johna Pattona Forda, który wcześniej stworzył Na złej drodze z 2022 roku z Aubrey Plaza.

Film, który jest w fazie produkcji od 2024 roku, niedawno zmienił nazwę. Wcześniej zatytułowany był Huntington. Teraz jego oficjalny tytuł to How to Make a Killing. Nie wiadomo dlaczego zdecydowano się na taką zmianę.

Premiera w USA How to Make a Killing wyznaczona została na 20 lutego 2026 roku. Polska data debiutu tej produkcji nie jest na razie znana.

Źrodło: A24, Deadline