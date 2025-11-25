"Wielka mała koza" - zwiastun szalonej, sportowej animacji od twórców "K-popowych łowczyń demonów" 0

Sony Pictures Animation, studio, które stworzyło hit Spider-Man: poprzez multiwersum oraz K-popowe łowczynie demonów, przedstawia animację Wielka mała koza, komedię osadzoną w świecie zamieszkałym wyłącznie przez zwierzęta. Tylko Hity przedstawiają drugi, polski zwiastun filmu, którego premiera tej zimy.

Wczytywanie... kadr z animacji "Wielka mała koza"

Fabuła opowiada o kozie o imieniu Will. Will otrzymuje szansę, by dołączyć do profesjonalistów i zagrać w rykokosza. To mieszany sport kontaktowy, w którym walczą najszybsze i najgroźniejsze zwierzęta świata. Nowi koledzy z drużyny Willa nie są zachwyceni obecnością małej kozy w swoim składzie, ale Will jest zdeterminowany, aby zrewolucjonizować ten sport i raz na zawsze udowodnić, że „małe zwierzęta też potrafią grać!”.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Za kamerą animacji stanęli Tyree Dillihay jako reżyser i Adam Rosette jako współreżyser.

Wielka mała koza trafi do polskich kin 13 lutego 2026 roku.

Źrodło: Tylko Hity