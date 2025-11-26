Paramount Pictures przejmie dystrybucję filmu "Godziny szczytu 4" 0

Jak donosi "Puck News", Paramount jest bliskie finalizacji umowy na dystrybucję czwartej odsłony serii Godziny szczytu.

Informacja pojawia się dzień po doniesieniach, że prezydent USA Donald Trump miał naciskać na powrót Jackie Chana, Chrisa Tuckera i reżysera Bretta Ratnera do kultowego cyklu. Teraz wygląda na to, że projekt faktycznie nabiera realnych kształtów.

Umowa ma charakter wyłącznie dystrybucyjny i Paramount nie będzie odpowiadać za finansowanie ani marketing filmu. Co istotne, wytwórnia Warner Bros. poprzez swoją markę New Line Cinema, która odpowiadała za poprzednie części, już lata temu pozwoliła licencjonować Godziny szczytu 4 innym podmiotom. Mimo to studio nadal ma zagwarantowany udział w tzw. first-dollar gross, czyli wpływach brutto jeszcze przed zwrotem kosztów inwestorom.

Ewentualny film oznaczałby powrót Bretta Ratnera na duży ekran i byłby to jego pierwszy pełnometrażowy projekt fabularny od czasu, gdy w 2017 roku reżyser został oskarżony o molestowanie seksualne przez sześć kobiet. Przypomnijmy, że to właśnie Godziny szczytu z 1998 roku była jego wielkim przełomem w Hollywood. Pierwsza część, opowiadająca o dwóch policjantach zmuszonych współpracować przy sprawie porwania córki chińskiego dyplomaty, okazała się kasowym hitem, zarabiając 244 mln dolarów na świecie. Sequele były jeszcze większymi sukcesami, bowiem Godziny szczytu 2 osiągnęły 347 mln dolarów, a Godziny szczytu 3 258 mln.

Chcielibyście kolejną część tego cyklu w kinach?

Źrodło: Puck News