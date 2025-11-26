Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

James Cameron gotowy na pożegnanie z Pandorą, jeśli "Avatar 3" nie zarobi 1

James Cameron przyznał, że jest gotów zamknąć rozdział związany z Pandorą, jeśli nadchodzący film Avatar: Ogień i popiół nie spełni finansowych oczekiwań studia. Reżyser mówi wprost, że jeśli produkcja nie zarobi wystarczająco dużo, aby uzasadnić realizację czwartej i piątej odsłony, jest gotowy odejść od marki.

W rozmowie z Mattem Bellonim w podcaście "The Town" Cameron podkreślił, że wierzy w sukces filmu Avatar: Ogień i popiół, jednak decyzje o kontynuacji wymagają twardych danych:

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ten film zarobi. Pytanie brzmi, czy zarobi wystarczająco, by robić to dalej?

Zapytany o gotowość do pozostawienia serii za sobą, reżyser odpowiada bez wahania:

Oczywiście. Spędziłem w świecie "Avatara" 20 lat, właściwie 30, bo napisałem go w 1995 roku. Wszyscy mówili wtedy, że zwariowałem, więc projekt trafił na półkę na dekadę. Na poważnie wróciliśmy do niego dopiero w 2005 roku.

Cameron deklaruje także, że jeśli „Fire and Ash” zamknie historię filmową „Avatara”, przyjmie to z pełnym spokojem. Reżyser przypomniał, że druga i trzecia część tworzą jedną, spójną historię, podczas gdy zaplanowane części czwarta i piąta miały być odrębnymi rozdziałami dziejącymi się wiele lat później. Pewne sceny do "czwórki" zostały już nawet nakręcone. Jednak jeśli saga zakończyłaby się na trzeciej odsłonie, Cameron nie wyklucza dopisania epilogu w innej formie:

Jest jeden wątek, który pozostaje otwarty. Jeśli na tym się skończy, napiszę książkę i odpowiem na wszystkie pytania.

Zapytany o ewentualne przekazanie serii innemu twórcy, Cameron stanowczo odrzuca taki scenariusz:

Absolutnie nie. Mogę ograniczyć poziom zaangażowania, ale nigdy nie powstałaby wersja "Avatara", której nie nadzorowałbym z bliska.

Reżyser ma w zanadrzu liczne projekty na wypadek końca serii, w tym głośny ostatnio "Ghosts of Hiroshima". Jak jednak przyznaje, ten tytuł jest obecnie bardziej medialnym hasłem niż realnym przedsięwzięciem filmowym:

Nie napisałem scenariusza, projekt nie jest zaplanowany, nie mam nawet partnera dystrybucyjnego. To w tej chwili praktycznie tylko projekt na papierze.

Avatar: Ogień i popiół trafi do kin 19 grudnia 2025 roku.

Źrodło: darkhorizons.com