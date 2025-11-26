Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sky prezentuje pełny zwiastun miniserialu "Amadeusz" 0

Sky udostępniło pełny zwiastun nowej limitowanej serii opartej na nagradzanej sztuce Petera Shaffera z 1979 roku, "Amadeus".

W najnowszej interpretacji klasycznego tekstu w rolę Wolfganga Amadeusza Mozarta wciela się Will Sharpe, natomiast Antonio Salieriego zagra Paul Bettany. Projekt powstał z inicjatywy Joe Bartona, twórcy Black Doves i Giri/Haji.

Serial ponownie zgłębia legendarny konflikt w XVIII-wiecznym Wiedniu między genialnym, nieokiełznanym Mozartem a pobożnym kompozytorem dworskim Salierim. Istotną rolę w tej relacji ponownie odgrywa Constanze Weber, którą zagra Gabrielle Creevy. W tej wersji rywalizacja ma otrzymać nowy akcent. Zresztą zwiastun sugeruje, że Mozart jest bardziej świadomy intryg Salieriego niż w klasycznej adaptacji.

Scenariusz przygotowali Joe Barton i Julian Farino, a reżyserią odcinków zajęła się Alice Seabright. Producentami wykonawczymi są John Griffin, Megan Spanjian, Michael Jackson oraz Stephen Wright. Zdjęcia do serialu realizowano wiosną zeszłego roku na Węgrzech.

Projekt powstaje niemal cztery dekady po głośnej filmowej adaptacji Miloša Formana z 1984 roku, która zdobyła osiem Oscarów, w tym za najlepszy film. Nowa interpretacja nie ma jednak być odtworzeniem filmu, lecz świeżym spojrzeniem na teatralny pierwowzór. Premiera miniserialu Amadeusz odbędzie się 21 grudnia na platformie Sky w Wielkiej Brytanii.

Źrodło: Sky