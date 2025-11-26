Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Kopnęłabym cię, gdybym mogła" w polskich kinach dopiero 20 lutego! Zobaczcie zwiastun 0

Kopnęłabym cię, gdybym mogła od studia A24, w reżyserii Mary Bronstein trafi do polskich kin 20 lutego 2026 roku. Best Film jest polskim dystrybutorem filmu.

Film Kopnęłabym cię, gdybym mogła otrzymał 4 nominacje do Gotham Awards (rozdanie nagród 1 grudnia), przyznawanych od 35 lat w Nowym Jorku, które tradycyjnie symbolicznie otwierają sezon nagród filmowych. Są to nominacje w kategorii Najlepszy Film, Najlepszy Scenariusz, Najlepsza Reżyseria (Mary Bronstein) i Najlepsza Rola Pierwszoplanowa (Rose Byrne).

Zjawiskowa i elektryzująca Rose Byrne (nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem na tegorocznym Berlinale) daje prawdziwy aktorski popis i jest prawdziwą gwiazdą tego projektu. Mocno wierzymy w jej oscarową nominację!

Kopnęłabym cię, gdybym mogła to emocjonalny rollercoaster o kobiecie, która każdego dnia toczy walkę z rzeczywistością, rozpadającym się życiem i własnymi granicami wytrzymałości.

Kiedy jej córka zapada na tajemniczą chorobę, a mąż znika w interesach, świat Lindy zaczyna się walić, zamieniając jej codzienność w bieg z przeszkodami, którego nie da się ukończyć.

W bliskich kadrach o niesamowitej intensywności wizualnej film pulsuje napięciem i emocjami. Rose Byrne tworzy kreację na miarę Oscara, wykonując mistrzowski slalom między gniewem, rozpaczą, determinacją i szaleństwem. To realistyczny, przejmujący, a zarazem niepokojący portret kobiety, która w obliczu chaosu próbuje zachować resztki kontroli.

Reżyserka Mary Bronstein, czerpiąc inspirację z własnej historii, i producent Josh Safdie serwują kino, które obala mit doskonałego macierzyństwa i zostawia widza bez tchu. W drugoplanowej obsadzie występują rewelacyjni Conan O'Brien jako terapeuta i raper A$AP Rocky jako dozorca motelu.

Źrodło: Best Film