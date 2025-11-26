Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Universal rozważa rozszerzenie uniwersum "Wicked" 0

Ogromny sukces Wicked: Na dobre w kinach wyraźnie zachęcił Universal Pictures do dalszych działań w Krainie Oz.

Wczytywanie...

Michael Moses, dyrektor marketingu studia, ujawnił w rozmowie z "Vulture", że trwają już pierwsze prace nad tym, jak kontynuować markę. Nie jest jednak jeszcze przesądzone, czy będzie to kolejny film, czy też serial osadzony w tym samym świecie.

Ze względu na sukces "Wicked", ale też niesamowite oddanie fanów, czujemy wręcz obowiązek, by sprawdzić, jak możemy rozwijać to uniwersum. Czy już wiemy, jak to zrobić? Nie. Ale coś się dzieje.

podkreślił Moses

Słowa przedstawiciela studia zbiegają się z wypowiedzią Stephena Schwartza, kompozytora i autora piosenek do musicalu, który w rozmowie z "The Ankler" ujawnił, że wspólnie z Winnie Holzman, czyli autorką libretta, pracuje nad nowym pomysłem związanym z marką "Wicked"

Historia Glindy i Elphaby jest dla mnie zamknięta, ale są inne obszary, które można eksplorować.

powiedział Schwartz

Jak dodał, nie chodzi o klasyczną kontynuację, lecz projekt pokrewny, stanowiący uzupełnienie świata przedstawionego.

Podstaw do rozwijania uniwersum nie brakuje. Gregory Maguire, autor oryginalnej powieści "Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West" z 1995 roku, napisał dotąd osiem kolejnych książek. Najnowsza z nich, "Elphie: A Wicked Childhood", to prequel poświęcony dzieciństwu Elphaby. Po premierze Wicked: Na dobre ujawniono także, że w 2026 roku ukaże się "Galinda: A Charmed Childhood", prequel koncentrujący się na młodości Glindy.

Wciąż otwartą kwestią pozostaje udział gwiazd filmowej dylogii, czyli Cynthii Erivo i Ariany Grande. Jeśli jednak, jak twierdzi Schwartz, opowieść o Glindzie i Elphabie została domknięta, ich powrót wydaje się mało prawdopodobny. Tymczasem sympatie widzów i chemia między aktorkami znacząco przyczyniły się do imponujących wyników finansowych serii.

Wicked: Na dobre ustanowiło rekord otwarcia adaptacji musicalu z wynikiem 147 mln dolarów na rynku amerykańskim i 223 mln dolarów globalnie. Szacuje się, że oba filmy przekroczą łącznie 1 miliard dolarów już w drugi weekend wyświetlania najnowszej części. Universal zainwestował w produkcję i marketing serii około 550 mln dolarów i jak widać inwestycja, która najwyraźniej zwróciła się z nawiązką, otworzyła drogę do dalszej rozbudowy marki.

Źrodło: Vulture