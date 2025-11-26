Eva Green dołącza do trzeciego sezonu "Wednesday" 0

Eva Green, kadr z filmu "Osobliwy dom pani Peregrine"

UWAGA MOŻLIWY SPOILER!

Jej obsada jest kontynuacją odkrycia w finale drugiego sezonu, że Ofelia — która zaginęła od 20 lat — w rzeczywistości wciąż żyje i jest zamknięta w celi w piwnicy swojej matki Hester (Joanna Lumley). Postać była widziana tylko od tyłu w scenie, w której pisała na ścianie celi napis "Wednesday musi umrzeć".

KONIEC SPOILERU!

Showrunnerzy serialu Al Gough i Miles Millar tak w swoich oświadczeniu mówią o angażu Green do serialu:

Eva Green zawsze wnosiła na ekran ekscytującą, wyjątkową obecność — elegancką, przejmującą i pięknie nieprzewidywalną. Te cechy czynią ją idealnym wyborem dla ciotki Ophelii. Jesteśmy podekscytowani, jak odmieni tę rolę i poszerzy świat "Wednesday".

Również Green jest zachwycona tym angażem. Aktorka często grywa mroczne, nietuzinkowe postacie, więc rola ciotki Ophelii jest dla niej idealna. Tym bardziej, że nie jest to dla niej pierwsza współpraca z Burtonem.

Ten serial to tak pysznie mroczny i dowcipny świat. Nie mogę się doczekać, by wnieść własną nutę szaleństwa do rodziny Addamsów mówi Green.

Green jest pierwszym dodatkiem do obsady trzeciego sezonu. Rozpoczęcie zdjęć do niego planowane jest na luty na terenie Irlandii. Premiera latem 2027 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter