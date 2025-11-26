Toby Wallace gwiazdą "Assassin's Creed". Serial powstaje dla Netflixa 0

Znany z thrillera Eden oraz serialu The Society, Toby Wallace został obsadzony w głównej roli w powstającym dla platformy Netflix serialu telewizyjnym "Assassin’s Creed". Produkcja ta swą fabułę oprze o popularną serię gier Ubisoftu.

Żadne szczegóły dotyczące postaci Wallace nie zostały podane. Znamy jednak zarys fabuły. Serial skupi się "na tajnej wojnie między dwoma mrocznymi frakcjami – jedna skupia się na kształtowaniu przyszłości ludzkości poprzez kontrolę i manipulację, a druga walczy o zachowanie wolnej woli. Serial śledzi losy swoich bohaterów na przełomowych wydarzeniach historycznych, gdy walczą o kształtowanie losu ludzkości."

Roberto Patino i David Wiener pełnią rolę twórców, showrunnerów i producentów wykonawczych.

Seria gier sprzedała się w ponad 230 milionach egzemplarzy na całym świecie. Pierwsza gra wyszła w 2007 roku. Tłem akcji gier są zmagania pomiędzy zakonem templariuszy a bractwem asasynów. Głównym bohaterem jest Desmond Miles, który za pomocą maszyny zwanej animusem, potrafiącej odczytywać ludzką pamięć genetyczną, przeżywa wspomnienia swoich przodków. Każda część gry osadzona jest w innym okresie czasowym.

Była już próba przeniesienia serii "Assassin’s Creed" na szklany ekran, W 2016 roku powstał film kinowy z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Okazał się on jednak klapą. Czy serial poradzi sobie lepiej? Na odpowiedź musimy trochę poczekać. Na razie nie podana została żadna, nawet przybliżona data premiery produkcji.

