Za duży na bajki 3" - teaser sequela familijnego hitu! Borys Szyc dołącza do obsady

Za duży na bajki 3 to trzecia odsłona uwielbianej serii familijnej, która podbiła serca widzów nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Next Film prezentuje pierwszy materiał wideo zapowiadający dalsze losy Waldka, Staszka i Delfiny.

Na ekranie ponownie zobaczymy Macieja Karasia, Amelię Fijałkowską, Patryka Siemka, Karolinę Gruszkę, Dorotę Kolak i Pawła Domagałę. Pojawią się również nowi bohaterowie, do obsady dołączył m.in. Borys Szyc w roli policjanta.

Waldek ma dość – w domu chaos, w sieci drama, a jego gamingowy team się sypie. W emocjach robi coś głupiego – pisze złośliwy komentarz… i nieświadomie uruchamia lawinę hejtu, która uderza w jedną z najbliższych mu osób – Delfinę. Przygnieciony ciężarem własnego błędu, Waldi nie potrafi przyznać się ani Staszkowi, ani rodzinie, że to on zapoczątkował łańcuch nienawiści. Ale kiedy sytuacja zaczyna zagrażać bezpieczeństwu Delfiny, chłopak wie, że musi działać i staje do walki – nie tylko z hejterami, ale i własnym strachem. Czy Waldek znajdzie odwagę, by przyznać się do winy? Czy uda mu się uratować przyjaźń? I czy naprawdę jeden komentarz w sieci może zniszczyć komuś życie? – głosi oficjalny opis sequela.

Poniżej wspomniany teaser:

Za duży na bajki 3 pokazuje, co dzieje się, gdy dzieci próbują same radzić sobie z problemami, których nawet dorośli nie potrafią rozwiązać od ręki. Film z humorem i czułością mówi o współczesnych wyzwaniach, z którymi mierzy się każdy z nas – od cyberprzemocy po trudne relacje w rodzinie. Za jego reżyserię odpowiada Kristoffer Rus, a za scenariusz Agnieszka Dąbrowska.

Za duży na bajki 3 trafi na ekrany kin w całej Polsce 6 marca 2026 roku.

