Historia niezwykłej kariery i tragicznej śmierci Agnieszki Kotlarskiej. Zwiastun dokumentu "Zabić Miss"

HBO Max prezentuje pierwszą zapowiedź dokumentalnego serialu "Zabić Miss", produkcji która przybliży Nam tragiczną historię Agnieszki Kotlarskiej. Była symbolem marzeń wolnej Polski. Zginęła z miłości, która stała się obsesją. Miss Polski 1991 i pierwsza Polka z tytułem Miss International – została zamordowana w sierpniu 1996 roku.

Zabić Miss to trzyodcinkowy serial dokumentalny, który przedstawia nie tylko intymny portret życia Agnieszki, ale także studium platonicznej miłości, która wymyka się spod kontroli i przeradza w niebezpieczną obsesję. Produkcja ma na celu nie tylko oddanie hołdu ikonie piękna, ale także zwrócenie uwagi na problem stalkingu – zjawisko, które trzy dekady później pozostaje równie niebezpieczne.

Przejrzeliśmy setki godzin archiwalnych nagrań z lat 90., zarówno tych osobistych, które Agnieszka i jej mąż rejestrowali domową kamerą VHS, jak i programów telewizyjnych z jej udziałem. Dotarliśmy do policjantów prowadzących śledztwo i zaprezentowaliśmy wyjątkowe zeznania samego sprawcy, a także opinie psychologów i psychiatrów. W Nowym Jorku rozmawialiśmy z ludźmi, którzy pracowali z Agnieszką, gdy zdobywała szczyty międzynarodowego modelingu. Wszystko po to, by z należytym pietyzmem przedstawić widzom tę bardzo przejmującą, wzruszającą, ale pełną tragicznego napięcia historię nadchodzącego fatum mówi Maciej Bieliński, reżyser i współscenarzysta serialu.

Reżyserem i współscenarzystą trzyodcinkowego serialu dokumentalnego jest Maciej Bieliński, a współautorką scenariusza – Ewa Wilczyńska. Dokument zadebiutuje na platformie HBO Max już 17 grudnia.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl