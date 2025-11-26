Zwiastun "Chcę więcej" - Julia Wieniawa robi największy cyber przekręt w historii Polski 0

Kino Świat prezentuje zwiastun Chcę więcej, filmu którego fabuła opiera się na prawdziwych wydarzeniach. Widzowie poznają kulisy największego cyber przekrętu w historii naszego kraju.

Młodzi ludzie i genialne oszustwo, którego skala przekroczyła ich najśmielsze oczekiwania. Oparty na prawdziwych wydarzeniach film o przekręcie wszech czasów, którego w ciągu kilku lat padło ofiarą blisko 2 miliony osób na terenie całego kraju, a straty szacowane są na 500 milionów złotych i wciąż rosną.

Marcin wydaje się pewnym siebie facetem, jednak pod maską lidera kryje się zagubiony chłopiec, rozdarty między beztroskim podejściem do życia, a nieuchronną dorosłością. Zmuszony dramatyczną sytuacją podejmuje desperacką decyzję: wraz z dziewczyną Hanią i przyjaciółmi zanurza się w bezwzględny świat cyberprzestępczości. Już wkrótce ich działania zaczynają przynosić ogromne zyski. Jednak z czasem początkowy cel schodzi na drugi plan. Adrenalina, poczucie sprawczości i złudne wrażenie zwycięstwa stają się dla Marcina uzależnieniem – wciągają go w świat władzy i pieniędzy. Szukając uznania w oczach najbliższych, zapomina o tym, co najważniejsze. Miłość i lojalność zostaną wystawione na największą próbę – głosi oficjalny opis filmu "Chcę więcej".

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują Julia Wieniawa oraz Maciej Musiałowski. Partnerują im m.in. Jan Frycz, Piotr Stramowski, Jarosław Boberek, Przemysław Bluszcz, Piotr Cyrwus, Paweł Monsiel, Kacper Olszewski i Sebastian Dela. Reżyserem filmu jest Damian Matyasik, którego krótkometrażowy debiut "Mama umiera w sobotę" zdobył 36 nagród na międzynarodowych festiwalach (m.in. w Londynie, Amsterdamie, Paryżu, Dubaju, Tokio).

Chcę więcej wejdzie do kin 30 stycznia 2026 roku.

