Animacja "Szybcy i sprytni" od stycznia w kinach - zobacz zwiastun 0

Monolith Films przedstawia zwiastun animowanego filmy Szybcy i sprytni. Z toru pierwszego wyruszy najbardziej zwariowany pociąg, będą szalone przygody, błyskotliwy humor i plejada barwnych postaci.

Jeśli myśleliście, że podróż z pupilem to wyzwanie, poczekajcie, aż zobaczycie, co wyprawiają te zwierzaki, gdy maszynista nagle znika, a za sterami olbrzymiej lokomotywy siada… żądny zemsty borsuk! Na pokładzie tego szalonego ekspresu spotkacie całą menażerię osobliwości: od szopa o ksywce Sokół, który ma refleks agenta specjalnego, przez policyjnego psa z manią kontrolowania wszystkiego, po papugi, które mówią więcej niż niejeden… adwokat. Do tego rybka z planem awaryjnym i chihuahua z sercem lwa. Razem tworzą ekipę, która nie da się wykoleić!

Poniżej wspomniany zwiastun:

Jaka jest fabuła animacji?

Gdy sprytny szop o ksywce „Sokół” ładuje się na gapę do superszybkiego pociągu, którym zamierza dotrzeć na drugi koniec Ameryki, nie podejrzewa, że właśnie trafił w pułapkę. Tuż przed odjazdem, z pociągu ewakuowani zostają wszyscy pasażerowie oprócz licznie zgromadzonych na pokładzie zwierzaków domowych. To właśnie one, z Sokołem na czele będą musiały stawić czoła żądnemu zemsty borsukowi, który przejął zdalną kontrolę nad pędzącym jak pocisk składem.

Szop Sokół, wraz z podejrzliwym policyjnym psem, parą wygadanych papug, dzielną jak lew chihuahuą, błyskotliwą rybką i całą skrzydlato futrzastą ekipą, zrobią wszystko by odkryć jaki jest plan tajemniczego porywacza. A gdy to zrobią, sierść stanie im dęba z przerażenia. Czy ich odwaga, spryt i gotowość do współpracy, pozwoli im ocalić skórę i zapobiec katastrofie?

Jakość produkcji gwarantowana jest faktem, że to dzieło twórców takich przebojów kinowych jak Nel i tajemnica Kurokota oraz Ekipa z Dżungli. Misja ratunkowa. Za reżyserię animacji odpowiadają Benoit Daffis i Jean-Christian Tassy.

Szybcy i sprytni trafią do polskich kin już 23 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Monolith Films