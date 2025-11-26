Amazon ma plan na remake komedii "Baby Boom" 0

Moda na nowe wersje starych hitów filmowych nie mija. Ciągle powstają nowe, jedne udane, drugie mniej. Amazon MGM Studios również ma w swoich planach kolejny remake – komedii Baby Boom z 1987 roku z Diane Keaton w głównej roli.

Nową wersję wyprodukować i wyreżyserować ma Michael Showalter, filmowiec odpowiedzialny za biografię Oczy Tammy Faye czy komediodramat Na samą myśl o Tobie. Jego angaż to na razie jedyne znane nazwisko zaangażowane w projekt. Nie wiadomo jeszcze kto zagra główną rolę ani kiedy rozpocznie się produkcja.

W oryginale Diane Keaton wcieliła się w J.C. Wiatt, kobietę sukcesu, nowojorską bizneswoman pnącą się po szczeblach kariery w Nowym Jorku, zwiazaną z Stevenem, odnoszącym sukcesy brokerem. Jej życie przybiera nieoczekiwany obrót, gy pewnego dnia dowiaduje się o otrzymanym spadku od dalekiego krewnego z innego kraju. Jest przekonana, że dostanie pieniądze. Okazuje się jednak, że kobieta odziedziczyła dziecko. Mała dziewczynka przewraca jej życie do góry nogami. Najpierw J.C. traci Stevena, a potem pracę, jej życie diametralnie się zmienia. Czy gdy pojawi się taka szansa, wróci do korporacyjnych zwyczajów czy jednak nowe życie i odpowiedzialność będą górą?

Źrodło: Dark Horizons