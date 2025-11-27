Macaulay Culkin ma nowy pomysł na "Kevina" 0

Macaulay Culkin, niegdyś najbardziej rozpoznawalny dzieciak w Hollywood, ujawnił własną koncepcję na ewentualny sequel kultowego filmu świątecznego Kevin sam w domu.

Wczytywanie...

Podczas wydarzenia "A Nostalgic Night" aktor przyznał, że powrót do roli Kevina McCallistera nie jest wykluczony, o ile projekt będzie odpowiedni, jak podaje "Variety".

Co więcej, Macaulay Culkin przedstawił też swój pomysł na odwrócenie klasycznej formuły serii. W jego wersji dorosły Kevin jest samotnym ojcem – wdowcem lub rozwodnikiem – który próbuje łączyć wymagającą pracę z wychowaniem syna. W efekcie ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Kiedy Kevin przypadkowo zostaje zamknięty poza domem, jego syn zaczyna przejmować rolę inicjatora, zastawiając na ojca pułapki, które symbolicznie odzwierciedlają ich emocjonalny dystans. Jak wyjaśnia Culkin, historia prowadziłaby do momentu, w którym Kevin "wraca z powrotem do serca swojego syna".

Aktor zagrał tylko w dwóch pierwszych częściach serii "Home Alone", czyli Kevin sam w domu i Kevin sam w Nowym Jorku. Po intensywnych latach kariery (wystąpił w takich klasykach, jak Moja dziewczyna, Synalek czy Richie milioner) Culkin zniknął z pierwszego planu Hollywood na dłużej, powracając jedynie okazjonalnie.

Warto również odnotować, że Chris Columbus, reżyser oryginału, wielokrotnie podkreślał, że nie ma chęci ponownie ożywiać serii, twierdząc, że tej magii nie da się odtworzyć. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Źrodło: Variety