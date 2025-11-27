Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Dlaczego Justin Lin odszedł z "Szybkich i wściekłych 10"? Nowe kulisy tego zajścia! 0

Nowa, nieautoryzowana książka "Welcome to the Family" ujawnia powody nagłego odejścia Justina Lina z planu filmu Szybcy i wściekli 10. Reżyser, który wcześniej odpowiadał za pięć z dziewięciu odsłon kultowej serii, zrezygnował z projektu zaledwie kilka dni po rozpoczęciu zdjęć, co wówczas zaskoczyło zarówno branżę, jak i studio Universal.

Oficjalnie mówiono o "kreatywnych różnicach" i "polubownym rozstaniu", ale książka, powołując się na kilka wysoko postawionych źródeł z produkcji, rysuje zupełnie inny obraz. Według relacji, Justin Lin miał osiągnąć punkt krytyczny przez narastające napięcia twórcze z Vinem Dieselem oraz trudności w komunikacji z jego siostrą i producentką, Samanthą Vincent, która często pełniła rolę emisariuszki aktora.

Największy konflikt dotyczył scenariusza i planowanego zakończenia filmu. Choć cliffhanger był częścią koncepcji Szybkich i wściekłych 10 od początku, kilka wersji scenariusza przewidywało radykalny zwrot akcji, jak chociażby ujawnienie, że Dante (Jason Momoa) jest biologicznym ojcem małego Briana. Pomysł miał zwolenników w ekipie, bo stawiałby Doma w obliczu przewrotnej definicji "rodziny", ale Diesel miał być wobec tej propozycji zdecydowanie niechętny.

To jednak nie wszystko. Universal miał bardzo mocno ingerować w cały proces, również odrzucając wizję Lina na finałową sekwencję akcji. Reżyser planował widowiskową scenę, w której Dante wykorzystuje ogromną maszynę przypominającą koparkę-niszczyciela, siejąc chaos w stylu, jak określił to drugi reżyser zdjęć Alexander Witt, Transformersów. Witt ocenił, że scena była oderwana od tonu filmu i opierała się przesadnie na efektach CGI.

Po zamkniętym spotkaniu 23 kwietnia Lin miał ostatecznie uznać, że to już za dużo. Podniósł ręce w geście rezygnacji i odszedł z projektu. Następnie Universal szybko przekazał film w ręce Louisa Leterriera, który dokończył produkcję.

Książka sugeruje więc, że odejście Lina było kulminacją wielomiesięcznych napięć i sporów o kierunek, w jakim serialowa superprodukcja powinna zmierzać.

A czy wy lubicie tę część Szybkich i wściekłych?

Źrodło: darkhorizons.com