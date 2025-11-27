Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Warners oczekuje nowych ofert. Druga runda licytacji rusza w poniedziałek 0

Termin składania ofert na przejęcie Warner Bros. Discovery minął w ubiegły czwartek i ku zaskoczeniu branży dzień ten upłynął bez większego rozgłosu. Jak podawano wcześniej, Paramount Skydance, Netflix oraz Comcast złożyły swoje propozycje przed deadlinem, ale jak wynika z najnowszego raportu Bloomberga, żadna z nich nie spełniła oczekiwań studia.

Według źródeł, Warner Bros. Discovery przygotowuje drugą rundę ofert, które mają zostać złożone w poniedziałek, 1 grudnia. Co istotne, propozycje muszą być wyższe od pierwotnych. Po ich otrzymaniu firma może wejść w okres wyłącznych negocjacji z jednym z oferentów.

Sytuacja ta wynika z faktu, że Warners już wcześniej potwierdziło zainteresowanie przejęciem ze strony wielu podmiotów. Netflix oraz Comcast analizują możliwość kupna części Warner Bros. – segmentu filmowego i streamingowego – po planowanym oddzieleniu od działu telewizji kablowej, co ma nastąpić przed kwietniem przyszłego roku.

Z kolei Paramount Skydance ma ambicje przejąć całe Warner Bros. Discovery. Konkretów dotyczących warunków złożonych ofert ani ich wysokości jak dotąd nie ujawniono. Dyskretny przebieg pierwszej rundy i szybkie ogłoszenie drugiej sugerują jednak, że stawką jest tu jedna z największych restrukturyzacji medialnych ostatnich lat.

Na pewno będziemy Was informowali, jak przebiegną negocjacje i kto zostanie nowym właścicielem Warner Bros. Discovery.

Źrodło: Variety