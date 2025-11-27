Tarantino ostro o "Igrzyskach śmierci": "To kopia 'Battle Royale'" 0

Quentin Tarantino ponownie wywołał dyskusję o podobieństwach między Igrzyskami śmierci a japońskim klasykiem Battle Royale. Podczas rozmowy w podcaście Breta Eastona Ellisa reżyser nie owijał w bawełnę, nazywając serię Suzanne Collins "oczywistym zrzyną" z filmu Kinji Fukasaku.

Wczytywanie...

Choć Igrzyska śmierci doczekały się globalnej popularności, a część odsłon, szczególnie pierwsza z Jennifer Lawrence, została dobrze przyjęta, porównania z Battle Royale towarzyszą im od lat. W obu historiach nastolatkowie są zmuszani do walki na śmierć i życie w dystopijnym, medialnie kontrolowanym spektaklu. Wielu krytyków i badaczy popkultury wskazywało, że zbieżności fabularne są zbyt duże, aby uznać je za przypadkowe.

Tarantino wyraził się jednak dosadniej niż większość:

Nie rozumiem, jak japoński autor nie pozwał Suzanne Collins o wszystko, co ona cholera ma. Po prostu zerżnęli tę historię. Głupi krytycy książek nie obejrzeli japońskiego filmu pod tytułem "Battle Royale", więc ci głupi krytycy książkowi nigdy jej tego nie wytknęli. Gadali, że to najbardziej oryginalna rzecz, jaką czytali. A jak filmowi krytycy zobaczyli "Battle Royale", to od razu mówili: "co jest grane, to przecież to samo, tylko PG!".

Reżyser Kill Billa, prywatnie wielki fan Battle Royale, nie po raz pierwszy krytykuje produkcje, które jego zdaniem wypłukują z brutalnych oryginałów styl i emocjonalną intensywność. Japoński film w reżyserii Kinji Fukasaku z 2000 roku uchodzi za jedno z najbardziej bezkompromisowych dzieł kina gatunkowego, podczas gdy Igrzyska śmierci celowały w szeroką, młodszą publiczność, łagodząc przemoc i przesuwając akcenty w stronę romansu i konwencji young adult.

Suzanne Collins od lat zaprzecza, jakoby znała książkę japońskiego pisarza Kōshuna Takamiego czy film Fukasaku przed napisaniem swojej serii, twierdząc, że nie miała świadomości ich istnienia aż do momentu oddania manuskryptu "Igrzysk śmierci". Jej stanowisko pozostaje niezmienne, mimo powracających porównań i licznych analiz szczegółowo wskazujących na podobieństwa strukturalne i tematyczne.

Dyskusja więc trwa i po słowach Tarantino z pewnością nie ucichnie. Reżyser dołącza do grona twórców i krytyków, którzy uważają, że bez Battle Royale nie byłoby Igrzysk śmierci, a kwestia inspiracji Collins pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów współczesnej literatury i kina młodzieżowego.

Źrodło: World of Reel