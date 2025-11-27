Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Niepokój wokół "Daredevil: Odrodzenie" - możliwe opóźnienie drugiego sezonu? 0

Fani Marvel Studios zaczynają nerwowo spoglądać w kalendarz. Według wcześniejszych zapowiedzi drugi sezon Daredevil: Odrodzenie miał zadebiutować 4 marca 2026 roku, dokładnie rok po premierze pierwszej odsłony. Teraz jednak pojawił się sygnał, który tę pewność znacząco podważa.

Jak donosi "The Direct", wewnętrzna strona prasowa Disneya usunęła konkretną datę premiery, zastępując ją ogólną informacją: premiera w 2026 roku. Z oficjalnych stron Marvela i Disney+ wciąż wynika, że serial ma pojawić się w marcu 2026, jednak bez wskazania konkretnego dnia.

Na ten moment Marvel nie komentuje sprawy, a brak oficjalnego komunikatu jedynie podsyca spekulacje. Zdjęcia do drugiego sezonu zostały zakończone 9 lipca, więc produkcja od miesięcy znajduje się w postprodukcji. Trzeci sezon ma wejść na plan na początku przyszłego roku.

W obsadzie powróci większość aktorów znanych z pierwszej odsłony, choć z jednym istotnym wyjątkiem. Potwierdzono, że Jon Bernthal nie pojawi się jako Punisher w nadchodzącym sezonie. Postać Franka Castle’a ma jednak wrócić w przyszłym roku, zarówno w specjalnym solowym projekcie, jak i filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień.

Na razie więc wszystko wskazuje na to, że Marvel może korygować swoje kalendarze. Pytanie tylko, czy chodzi o drobne porządkowanie grafików, czy realne przesunięcie premiery drugiego sezonu Daredevil: Odrodzenie.

Źrodło: The Direct