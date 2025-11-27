Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Zniknięcia", czyli nowy film Zacha Creggera, nieszablonowego reżysera "Barbarzyńców", już od grudnia na 4K UHD, Blu-ray i DVD! 0

Już 5 grudnia na 4K UHD, Blu-ray i DVD zadebiutuje film Zniknięcia – pełnokrwisty horror, który wciąga w wir niewyjaśnionych zjawisk, narastającego lęku i atmosfery nieustającej grozy.

W spokojnym miasteczku Maybrook w Pensylwanii dochodzi do zdarzenia, które wymyka się racjonalnemu wyjaśnieniu. Siedemnaścioro dzieci z tej samej klasy opuszcza swoje domy dokładnie o 2:17 nad ranem i znika bez śladu. W szkolnej sali zostaje jedynie Alex Lilly (Cary Christopher). Nauczycielka dzieci, Justine Gandy (Julia Garner), błyskawicznie staje w centrum zainteresowania, co obraca jej życie w koszmar. Społeczność zaczyna ją obwiniać, a dyrektor szkoły (Benedict Wong) zawiesza ją w obowiązkach.

Dręczona nocnymi wizjami i poczuciem narastającego zagrożenia Justine rozpoczyna własne dochodzenie. Jej desperackie poszukiwania splatają się z dramatem Archera Graffa (Josh Brolin), ojca jednego z zaginionych dzieci. Zdeterminowany, by odkryć prawdę, wkracza coraz głębiej w mroczne sekrety Maybrook. Nad całym miastem unosi się aura grozy, którą dodatkowo potęguje pojawienie się tajemniczej i niepokojącej Gladys (Amy Madigan).

Zniknięcia to intensywny horror o strachu, winie i nieuchwytnych siłach, które zdają się wykraczać poza granice ludzkiego pojmowania. Wydania 4K UHD, Blu-ray i DVD pozwalają w pełni zanurzyć się w mrocznej atmosferze i odkryć każdy szczegół opowieści, w której nic nie jest tym, czym się wydaje.

DODATKI SPECJALNE w wydaniu 4K UHD™ i Blu-ray™:

Reżyser Zach Cregger: Osobiste podejście do horroru

Obsada Zniknięć

Zniknięcia: Tekstura horroru

Film Zniknięcia zadebiutował w polskich kinach 8 sierpnia, zobaczyło go ponad 400 tysięcy widzów. Już od 5 grudnia będzie dostępny na 4K UHD, Blu-ray i DVD do domowej kolekcji.

Źrodło: Galapagos