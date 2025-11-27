Nowe doniesienia z planu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zdradzają elementy planu głównego złoczyńcy 0

Najnowsze przecieki z planu Spider-Man: Całkiem nowy dzień sugerują, że nadchodzący film MCU zaczyna odsłaniać karty dotyczące swojego głównego antagonisty. Choć Marvel wciąż oficjalnie nie potwierdził, kto stanie naprzeciw Petera Parkera w czwartej solowej odsłonie, nowe raporty wskazują, że przeciwnik będzie dysponował umiejętnością kontrolowania umysłów.

Wczytywanie...

Insider Daniel Richtman ujawnił, że w Wielkiej Brytanii kręcono sekwencję, w której Spider-Man (Tom Holland) współpracuje z Punisherem (Jon Bernthal), aby powstrzymać grupę zahipnotyzowanych najemników próbujących wyciągnąć Scorpiona (Michael Mando) z więzienia. To pierwszy sygnał, że główny złoczyńca filmu może budować własną armię, wykorzystując mieszkańców i przestępców jako sterowanych wykonawców rozkazów.

Na tym nie koniec. Wcześniejszy raport wskazywał na obszerną scenę walki w więzieniu z udziałem Spider-Mana i grupy wojowników przypominających ninja. Obie sekwencje mogą być powiązane, bowiem zdjęcia realizowane są od tygodni w obiekcie więziennym pod Londynem. Łącząc te elementy, Richtman sugeruje, że tajemniczy antagonista może próbować uwolnić kolejnych wrogów Spider-Mana, tworząc coś na kształt "złowieszczej drużyny Avengersów". Jeśli tak, to ucieczka Scorpiona byłaby dopiero pierwszym etapem większego planu.

Wśród fanów i branżowych źródeł od miesięcy przewija się jedno nazwisko: Mr. Negative. Znany z komiksów i gier wideo, dysponuje mocą korupcji, potrafi przejąć kontrolę nad umysłem praktycznie każdego, tworząc lojalne oddziały wykonujące jego polecenia. Motyw ten idealnie pasowałby do opisanych scen, podobnie jak stylistyka nawiązująca do motywów wschodnich, często obecna przy tej postaci. Jeśli Mr. Negative faktycznie okaże się głównym przeciwnikiem w Spider-Man: Całkiem nowy dzień, to film może powtórzyć wątki jego debiutu w grze PlayStation, w tym próbę rekrutowania wrogów Spider-Mana i destabilizowania miasta.

Zdjęcia do Spider-Man: Całkiem nowy dzień trwają w Wielkiej Brytanii i mają zakończyć się w połowie grudnia. Do kina film trafi 31 lipca 2026 roku. Tom Holland powraca w roli Petera Parkera, a za kamerą stanął Destin Daniel Cretton, zastępując Jona Wattsa.

Źrodło: The Direct