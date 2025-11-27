To miasto to teraz Twój dom - zobacz polski zwiastun horroru "Powrót do Silent Hill" 0

Czy odwiedzisz miejsce, w którym czujesz na karku oddech największego koszmaru? Mroczny świat inspirowany jedną z najpopularniejszych gier grozy powraca! Po dwudziestu latach od premiery poprzedniej kinowej odsłony hitu Silent Hill, Kino Świat prezentuje polską zapowiedź drugiej części! Czas na historię koszmaru czyhającego wśród ulic spowitych mgłą – nadchodzi Powrót do Silent Hill.

Wczytywanie... kadr z filmu "Powrót do Silent Hill"

Czy odważysz zanurzyć się w świecie pełnym grozy i szaleństwa? Mroczna i niepokojąca ekranizacja drugiej części kultowej gry "Silent Hill", która w ciągu kilku miesięcy od premiery sprzedała się w nakładzie 2 milionów egzemplarzy zdobywając uznanie graczy i krytyków na całym świecie. Za reżyserię odpowiada Christophe Gans, który stał również za sterami pierwszego filmu z serii oraz odpowiedzialny jest za powstanie hitu Braterstwo wilków.

W rolach głównych występują Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson i Robert Strange. Jednym z producentów jest Victor Hadida, który pełnił funkcję producenta wykonawczego siedmiu filmów z serii "Resident Evil".

Poniżej wspomniany materiał wideo:

Poznaj fabułę sequela:

Za sprawą tajemniczego listu James Sunderland powraca do miasteczka Silent Hill, aby odnaleźć dawną miłość – Mary Crane. Niegdyś słoneczna miejscowość, teraz jest przygnębiająca i sprawia wrażenie opuszczonej. Wiedziony utraconym uczuciem James wyrusza w podróż, która sprawi, że zacznie on wątpić w swoje zdrowie psychiczne. Silent Hill zamieszkują bowiem brutalne i makabryczne stworzenia, które będą chciały go odwieźć od odnalezienia Mary. Z pomocą ocalałych mieszkańców James spróbuje rozwiązać zagadkę tego przeklętego miejsca. Jednak im bliżej będzie prawdy, tym bardziej pochłoną go mroczne sekrety i narastające koszmary, które kryje Silent Hill.

Powrót do Silent Hill wejdzie do polskich kin 23 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Kino Świat