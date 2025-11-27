Sydney Sweeney odkrywa sekret i walczy o życie w polskim zwiastunie "Pomocy domowej" - ekranizacji światowego bestsellera 0

Każdy ma jakąś tajemnice, tylko niektóre są mordercze. Taką właśnie odkrywa bohaterka grana przez Sydney Sweeney w ekranizacji pierwszej części powieściowego cyklu Freidy McFadden – Pomoc domowa. Monolith Films prezentuje polski zwiastun tego naszpikowanego tajemnicami szokującego thrillera.

Film ten promowany jest jako przepełniony mrocznym erotyzmem thriller na miarę Dziewczyny z pociągu i Zaginionej dziewczyny, mając również coś z Pięćdziesięciu twarzy Greya. Pomoc domowa zafunduje nam pełną napięcia i niepokojącej zmysłowości niebezpieczną grę psychologiczną.

Milli (w tej roli Sydney Sweeney) ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu. Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak, gdy pewnego dnia odkryje, skrywany za grubymi murami posiadłości, sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości.

Film wyreżyserował Paul Feig pracując na scenariuszu Rebecci Sonnenshine. Obsadę thrillera uzupełniają Brandon Sklenar, Amanda Seyfried, Michele Morrone, Ellen Tamaki i Megan Ferguson.

Pomoc domowa wejdzie na ekrany polskich kin już 1 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Monolith Films