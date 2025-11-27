Intrygująca historia o życiu, śmierci i przewrotności losu w zwiastunie polskiego dramatu "Zapiski śmiertelnika" 0

Galapagos Films prezentuje pełny zwiastun polskiego komediodramatu Zapiski śmiertelnika, produkcji która porusza temat mocno drażliwy i można rzec, że tabu – temat samobójstwa. Obraz po doskonałym przyjęciu na Warszawskim Festiwalu Filmowym trafi do kin już 30 stycznia 2026 roku.

Wczytywanie... kadr z filmu "Zapiski śmiertelnika"

Do nadmorskiego kurortu przyjeżdża pięćdziesięcioletni F.P. Chce popełnić samobójstwo. Ma rodzinę, pieniądze i mimo to narastającą niechęć do życia. Kiedy rozpoczyna pisanie pożegnalnego listu do żony, pojawia się duch ojca, który popełnił samobójstwo. Próbuje odwieść syna od zabicia się.

Zapiski śmiertelnika to nowy film uznanego reżysera Macieja Żaka, który jest także autorem scenariusza. Niebanalna historia dojrzałego mężczyzny, który osiągnął sukces i pozornie ma wszystko, ale mimo to nie czuje się spełniony. Nieoczywista opowieść o życiu i śmierci, która intryguje, zaskakuje, nie pozostawiając nikogo obojętnym.

W rolach głównych występują: Ireneusz Czop, Magdalena Boczarska, Magdalena Popławska, Marian Dziędziel, Agata Turkot i Paweł Tomaszewski.

Światowa premiera dramatu Zapiski śmiertelnika odbyła się na Warszawskim Festiwalu Filmowym, gdzie film spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. "Poważny temat, jakim jest samobójstwo, został przedstawiony w nie do końca poważny sposób – zaskakujące połączenie, które jednak działa, intryguje i zostawia widza z myślami" – grzmią komentarze po Warszawskim Festiwalu.

Czy rzeczywiście taki będzie Nasz odbiór tej produkcji? Tego dowiemy się wraz z końcem stycznia 2026 roku.

Źrodło: Galapagos Films