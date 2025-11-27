Pierwsza zapowiedź finału trylogii - nadchodzi "The Strangers: Chapter 3" 0

Nadchodzi ostatnia część trylogii Renny'ego Harlina o brutalnych, zamaskowanym mordercach. Lionsgate prezentuje pierwszy materiał wideo promujący The Strangers: Chapter 3. Obraz ten wyjaśni nam nieco z mitologii ikonicznych zabójców.

Wczytywanie... kadr z filmu "Strangers 2"

Madelaine Petsch powraca jako Maya w długo wyczekiwanej zemście swojej bohaterki, która dwukrotnie przeżyła spotkanie z tytułowymi „nieznajomymi”. To właśnie ona będzie w tej trzeciej części centralną postacią. Większe szczegóły fabularne nie zostały ujawnione.

Renny Harlin wyreżyserował wszystkie trzy filmy, za każdym razem pracując na podstawie scenariusza Alana R. Cohena i Alana Freedlanda. Gabriel Basso, Ema Horvath, Pablo Sandstrom i Richard Brake dopełniają obsadę.

Trylogia Strangers Harlina nie jest zbytnio dochodową serią. Wydany w 2024 roku Strangers zarobił 47,8 miliona dolarów, podczas gdy Strangers 2 miał dochód jedynie na poziomie 21,8 miliona dolarów. Dla porównania Nieznajomi z 2008 roku zarobili około 82,4 miliona dolarów, podczas gdy sequel tego filmu Nieznajomi: Ofiarowanie z 2018 roku zarobił 32,1 miliona dolarów.

Dla przypomnienia fabuła pierwszego Strangers:

Młoda kobieta rozpoczyna nowe życie ze swoim narzeczonym. Podczas wspólnej podróży zatrzymują się w odległym domku letniskowym w lesie i niespodziewanie stają się ofiarami tajemniczego gangu zamaskowanych nieznajomych, którzy atakują bez powodu i żadnego ostrzeżenia.

Źrodło: Lionsgate