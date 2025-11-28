Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sześciominutowy prolog "Odysei" Nolana trafi do kin IMAX tydzień wcześniej 0

Pierwszy, około sześciominutowy fragment jego epickiej Odysei pojawi się w kinach wcześniej, niż dotąd zapowiadano.

Początkowo dłuższy podgląd filmu miał zadebiutować wraz z premierą superprodukcji Avatar: Ogień i popiół 19 grudnia. Jednak widzowie rezerwujący bilety na tygodniowy powrót Grzeszników i Jednej bitwy po drugiej w formacie IMAX 70mm (od 12 grudnia) zauważyli niecodzienny szczegół. Oba tytuły mają w repertuarze czas projekcji wydłużony o dokładnie pięć minut względem premierowych wydań. Szybko pojawiły się spekulacje, że to zaplanowany, wcześniejszy pokaz zajawki Odysei.

Informacje te zostały potwierdzone przez wiele redakcji, także do reedycji IMAX zostanie dołączony prawie sześciominutowy klip z filmu. Z kolei krótsza, bardziej klasyczna zajawka trafi do premiery trzeciego Avatara tydzień później.

Odyseja przenosi widzów do VIII wieku p.n.e., opowiadając o pełnej niebezpieczeństw drodze Odyseusza po wojnie trojańskiej. W produkcji pojawi się cała plejada mitologicznych stworzeń – od Polifema, przez Syreny, po Kirke – a trzon historii stanowi desperacka próba powrotu do Penelopy i Telemacha.

Film powstawał przy budżecie sięgającym 250 milionów dolarów i w całości wykorzystuje najnowsze kamery IMAX zaprojektowane specjalnie na potrzeby tego projektu. Zdjęcia zakończyły się w sierpniu po siedmiu miesiącach realizacji na planach rozmieszczonych w sześciu krajach: we Włoszech, na Malcie, w Maroku, Grecji, Szkocji i na Islandii.

Premiera Odysei zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku w kinach oraz w IMAX.

Źrodło: darkhorizons.com