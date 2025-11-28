Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

DreamWorks kompletuje obsadę "Shreka 5". Wiemy kto użyczy głosów synom tytułowego ogra! 0

DreamWorks Animation ujawniło kolejne nazwiska w obsadzie nadchodzącego Shreka 5.

Do zespołu dołączają Marcello Hernández oraz Skyler Gisondo. Obaj aktorzy użyczą głosu synom tytułowego bohatera – Fergusowi i Farkle’owi. Informację potwierdzono krótkim materiałem wideo, w którym Hernández żartobliwie przygotowuje się do pracy, nakładając zieloną farbę na twarz, natomiast Gisondo występuje w charakterystycznej czapce z uszami ogra.

Weterani serii również powracają. Mike Myers, Eddie Murphy i Cameron Diaz ponownie wcielą się w Shreka, Osła i Fionę, a do obsady dołącza także Zendaya jako Felicia, córka Shreka i Fiony.

Za reżyserię odpowiada trio Conrad Vernon („Shrek 2”), Walt Dohrn oraz Brad Ableson („Minions: The Rise of Gru”), a produkcją kierują Gina Shay i Chris Meledandri.

Seria "Shrek" pozostaje jedną z najbardziej dochodowych animowanych serii w historii, z globalnym wynikiem blisko 3 miliardów dolarów. Universal Pictures wprowadzi Shreka 5 do kin 30 czerwca 2027 roku.

Źrodło: Instagram / darkhorizons