DreamWorks kompletuje obsadę "Shreka 5". Wiemy kto użyczy głosów synom tytułowego ogra! 0
DreamWorks Animation ujawniło kolejne nazwiska w obsadzie nadchodzącego Shreka 5.
Do zespołu dołączają Marcello Hernández oraz Skyler Gisondo. Obaj aktorzy użyczą głosu synom tytułowego bohatera – Fergusowi i Farkle’owi. Informację potwierdzono krótkim materiałem wideo, w którym Hernández żartobliwie przygotowuje się do pracy, nakładając zieloną farbę na twarz, natomiast Gisondo występuje w charakterystycznej czapce z uszami ogra.
Weterani serii również powracają. Mike Myers, Eddie Murphy i Cameron Diaz ponownie wcielą się w Shreka, Osła i Fionę, a do obsady dołącza także Zendaya jako Felicia, córka Shreka i Fiony.
Za reżyserię odpowiada trio Conrad Vernon („Shrek 2”), Walt Dohrn oraz Brad Ableson („Minions: The Rise of Gru”), a produkcją kierują Gina Shay i Chris Meledandri.
Seria "Shrek" pozostaje jedną z najbardziej dochodowych animowanych serii w historii, z globalnym wynikiem blisko 3 miliardów dolarów. Universal Pictures wprowadzi Shreka 5 do kin 30 czerwca 2027 roku.
Źrodło: Instagram / darkhorizons
Komentarze 0