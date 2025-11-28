Wdowa po Fredzie Astaire nie zgadza się na biografię z Tomem Hollandem 1
Projekt biograficznego filmu o legendarnym tancerzu Fredzie Astaire, z Tomem Hollandem w roli głównej, natrafił na poważną przeszkodę. TMZ ujawniło, że wytwórnia otrzymała oficjalne pismo od wdowy po artyście, Robyn Astaire, skierowane do producentki Amy Pascal.
W liście Robyn Astaire jednoznacznie zaznacza, że nie wyraziła zgody na jakiekolwiek przedstawienie życia jej męża w tym, ani w żadnym innym, filmie. Podkreśla, że Fred Astaire "wyraźnie zaznaczył w testamencie, że nie życzy sobie ekranizacji swojej historii", a ona sama "w pełni respektuje i podtrzymuje te życzenia". Według TMZ, wdowa zwraca również uwagę, że żaden biopic nie został zatwierdzony przez spadkobierców, a jeśli twórcy zdecydują się kontynuować produkcję, powinni "uważać, by nie sugerować jej jakiegokolwiek zaangażowania".
Źródło mające bezpośrednią wiedzę o projekcie wskazuje jednak, że Sony dysponuje prawami do autobiografii, która ma stanowić podstawę scenariusza. Za kamerą stanie Paul King, który wspólnie z Lee Hallem napisał scenariusz.
Na ten moment nie wiadomo, czy sprzeciw ze strony rodziny realnie zatrzyma rozwój filmu, jednak spór o prawa i zgodę z pewnością stawia produkcję w delikatnej sytuacji.
Źrodło: TMZ
Jeśli on sam sobie tego nie życzył, to powinni to uszanować. Byłam mocno zniesmaczona, kiedy pewna pani (nie wymieniam nazwiska, bo nie będę robić reklamy) napisała biografię Joanny Chmielewskiej, choć pisarka po to stworzyła wyczerpującą siedmiotomową autobiografię, by nikt już się za to nie zabierał. Przeszkód natury prawnej nie było, ale jest jeszcze coś takiego jak przyzwoitość.