Wdowa po Fredzie Astaire nie zgadza się na biografię z Tomem Hollandem 1

Projekt biograficznego filmu o legendarnym tancerzu Fredzie Astaire, z Tomem Hollandem w roli głównej, natrafił na poważną przeszkodę. TMZ ujawniło, że wytwórnia otrzymała oficjalne pismo od wdowy po artyście, Robyn Astaire, skierowane do producentki Amy Pascal.

W liście Robyn Astaire jednoznacznie zaznacza, że nie wyraziła zgody na jakiekolwiek przedstawienie życia jej męża w tym, ani w żadnym innym, filmie. Podkreśla, że Fred Astaire "wyraźnie zaznaczył w testamencie, że nie życzy sobie ekranizacji swojej historii", a ona sama "w pełni respektuje i podtrzymuje te życzenia". Według TMZ, wdowa zwraca również uwagę, że żaden biopic nie został zatwierdzony przez spadkobierców, a jeśli twórcy zdecydują się kontynuować produkcję, powinni "uważać, by nie sugerować jej jakiegokolwiek zaangażowania".

Źródło mające bezpośrednią wiedzę o projekcie wskazuje jednak, że Sony dysponuje prawami do autobiografii, która ma stanowić podstawę scenariusza. Za kamerą stanie Paul King, który wspólnie z Lee Hallem napisał scenariusz.

Na ten moment nie wiadomo, czy sprzeciw ze strony rodziny realnie zatrzyma rozwój filmu, jednak spór o prawa i zgodę z pewnością stawia produkcję w delikatnej sytuacji.

Źrodło: TMZ