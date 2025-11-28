Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Prequel "Monarch: Dziedzictwo potworów" z Wyattem Russellem w roli głównej oficjalnie zamówiony

Apple TV oficjalnie zamówiło prequel do Monarch: Dziedzictwo potworów. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Główną rolę zagra Wyatt Russell. Postać, którą w serii portretuje również jego ojciec Kurt Russell, wcieli się ponownie w młodszą wersję Lee Shawa. Nowy projekt pozostaje na razie bez tytułu, jednak wiemy, że przeniesie akcję w czasy zimnej wojny, eksplorując amerykańsko-radzieckie napięcia w świecie, w którym istnienie gigantycznych stworzeń jest faktem, a Monarch dopiero buduje fundamenty swojej działalności.

Produkcję poprowadzi Joby Harold, który pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego razem z Tory Tunnell przez ich firmę Safehouse Pictures. Wyatt Russell oprócz roli aktorskiej dołącza także jako producent wykonawczy.

Zdjęcia do serii ruszą latem przyszłego roku w Pradze, co sugeruje, że kolejne szczegóły projektu pojawią się stosunkowo szybko. Apple TV potwierdziło już realizację spin-offu.

Decyzja o rozszerzeniu historii młodego Shawa jest o tyle ciekawa, że wątek tej postaci był już szeroko eksploatowany w głównej serii. Platforma najwyraźniej widzi jednak potencjał na pogłębienie jego roli w ramach większego planu na MonsterVerse.

Franczyza, zapoczątkowana Godzillą z 2014 roku, obejmuje dziś filmy Kong: Wyspa Czaszki, Godzilla II: Król potworów, Godzilla vs. Kong, Godzilla i Kong: Nowe imperium oraz nadchodzący Godzilla x Kong: Supernova.

Równolegle Apple TV szykuje premierę drugiego sezonu Monarch: Dziedzictwo potworów, który ma pokazać dalsze losy organizacji oraz nowe zagrożenia na Skull Island i poza nią. Premiera 27 lutego 2026 roku.

Źrodło: Nexus Point News